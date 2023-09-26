Момент наезда грузовика на школьника в Казани попал на видео. На кадрах видно, как мальчик не спешился с велосипеда и попал под колеса автомобиля.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, грузовой автомобиль Scania сбил 12-летнего мальчика на велосипеде, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован.