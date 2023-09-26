В Казани грузовик сбил школьника на велосипеде, ребенок госпитализирован

Сегодня в районе пяти часов вечера на проспекте Победы прозошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка.

Фото: Соцсети

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, грузовой автомобиль Scania сбил 12-летнего мальчика на велосипеде, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован.