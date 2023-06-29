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Руc Тат
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Происшествия 29 июня 2023 17:14

Момент наезда фуры на курьера-велосипедиста в Казани попал на видео

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В соцсетях появилось видео наезда большегруза на курьера Яндекса. На кадрах видно, как парень на велосипеде вылетел на пешеходный переход и оказался под колесами фуры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате ДТП 20-летний велосипедист остался жив, его госпитализировали.

#дтп в казани
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