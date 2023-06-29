Момент наезда фуры на курьера-велосипедиста в Казани попал на видео

В соцсетях появилось видео наезда большегруза на курьера Яндекса. На кадрах видно, как парень на велосипеде вылетел на пешеходный переход и оказался под колесами фуры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате ДТП 20-летний велосипедист остался жив, его госпитализировали.