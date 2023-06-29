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На Чистопольской в Казани курьер службы доставки попал под колеса фуры
Сегодня на улице Чистопольской в Казани огромная фура сбила курьера Яндекса на велосипеде. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Как удалось выяснить, ДТП произошло возле дома 61а по улице Чистопольская. По предварительной информации, 20-летний курьер не спешился с велосипеда при пересечении пешеходного перехода. В свою очередь 51-летний водитель большегруза заканчивал пересекать пешеходный переход.
«В результате ДТП 20-летний велосипедист остался жив, его госпитализировали», – рассказали агентству в отделе пропаганды Госатвоинспекции Казани.
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