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Руc Тат
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Происшествия 29 июня 2023 16:34

На Чистопольской в Казани курьер службы доставки попал под колеса фуры

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Сегодня на улице Чистопольской в Казани огромная фура сбила курьера Яндекса на велосипеде. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Как удалось выяснить, ДТП произошло возле дома 61а по улице Чистопольская. По предварительной информации, 20-летний курьер не спешился с велосипеда при пересечении пешеходного перехода. В свою очередь 51-летний водитель большегруза заканчивал пересекать пешеходный переход.

«В результате ДТП 20-летний велосипедист остался жив, его госпитализировали», – рассказали агентству в отделе пропаганды Госатвоинспекции Казани.

#дтп в казани
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