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Момент ДТП на Чуйкова в Казани попал на видео
Момент ДТП на Чуйкова в Казани попал на видео. Кадры опубликованы в телеграм-канале городской Госавтоинспекции.
Как сообщают в ведомстве, 24-летняя автоледи за рулем арендованного авто выехала на красный и столкнулась с автомобилем Mercedes. После столкновения легковушка опрокинулась.
К счастью, обошлось без жертв. Водитель арендованного авто получила травмы, от госпитализации отказалась. В настоящее время проводится административное расследование.
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