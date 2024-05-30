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Происшествия 30 мая 2024 19:58

Момент ДТП на Чуйкова в Казани попал на видео

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Момент ДТП на Чуйкова в Казани попал на видео. Кадры опубликованы в телеграм-канале городской Госавтоинспекции.

Как сообщают в ведомстве, 24-летняя автоледи за рулем арендованного авто выехала на красный и столкнулась с автомобилем Mercedes. После столкновения легковушка опрокинулась.

К счастью, обошлось без жертв. Водитель арендованного авто получила травмы, от госпитализации отказалась. В настоящее время проводится административное расследование.

#дтп в казани
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