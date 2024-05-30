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Автомобиль каршеринга лег на крышу в Ново-Савиновском районе Казани
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Сегодня вечером на пересечении улиц Мусина – Чуйкова в Ново-Савиновском районе Казани произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительной информации, на перекрестке столкнулись Mercedes и арендованный автомобиль. В результате автомобиль каршеринга перевернулся и лег на крышу. Информации о пострадавших нет.
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