Автомобиль каршеринга лег на крышу в Ново-Савиновском районе Казани

Сегодня вечером на пересечении улиц Мусина – Чуйкова в Ново-Савиновском районе Казани произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, на перекрестке столкнулись Mercedes и арендованный автомобиль. В результате автомобиль каршеринга перевернулся и лег на крышу. Информации о пострадавших нет.