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Происшествия 30 мая 2024 19:09

Автомобиль каршеринга лег на крышу в Ново-Савиновском районе Казани

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Сегодня вечером на пересечении улиц Мусина – Чуйкова в Ново-Савиновском районе Казани произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, на перекрестке столкнулись Mercedes и арендованный автомобиль. В результате автомобиль каршеринга перевернулся и лег на крышу. Информации о пострадавших нет.

#дтп в казани
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