«Момент для этого настанет»: Макрон заявил о необходимости мира с Россией
Россия была и остается соседом Европы, поэтому необходимо продолжать поддерживать с ней диалог. Пусть и в долгосрочной перспективе, но с ней нужно выстроить мир — время для этого обязательно настанет, заявил Президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что „надо поставить Россию на колени“», – цитирует его РИА Новости.
Макрон еще раз подчеркнул, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией, «который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации». Он напомнил о том, что до конфликта на Украине и после его начала часто беседовал с Президентом России Владимиром Путиным, но в последние недели «регулярные переговоры, к сожалению, прекратились».
В начале января пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер поддерживает контакты с коллегой из Франции и, хотя сейчас в их диалоге наблюдается пауза, «на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия».