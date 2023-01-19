«Момент для этого настанет»: Макрон заявил о необходимости мира с Россией

Россия была и остается соседом Европы, поэтому необходимо продолжать поддерживать с ней диалог. Пусть и в долгосрочной перспективе, но с ней нужно выстроить мир — время для этого обязательно настанет, заявил Президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что „надо поставить Россию на колени“», – цитирует его РИА Новости.

Макрон выразил мнение, что катализатором конфликта на Украине послужил тот кризис, который сейчас «переживает российская модель». РФ сейчас ищет себя и свой путь, это великая держава и великий народ, которые очень тяжело восстанавливались после 1991 года. Президент Франции также признался, что его, как и многих, беспокоит возможное вовлечение в конфликт на Украине европейских стран, но он не думает, что «до этого дойдет». «Большинство европейцев и американцев, в чем им надо отдать должное, с начала конфликта на Украине ясно давали понять наше желание поддерживать Украину, но также мы ясно давали понять, что не хотим, чтобы этот конфликт продолжался. По этой причине мы никогда не прибегали к словесной или иной эскалации», – объяснил политик.

Макрон еще раз подчеркнул, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией, «который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации». Он напомнил о том, что до конфликта на Украине и после его начала часто беседовал с Президентом России Владимиром Путиным, но в последние недели «регулярные переговоры, к сожалению, прекратились».

В начале января пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер поддерживает контакты с коллегой из Франции и, хотя сейчас в их диалоге наблюдается пауза, «на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия».