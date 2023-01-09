Песков: Путин и Макрон поддерживают контакты, сейчас в диалоге есть пауза

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон поддерживают контакты, сейчас в этом диалоге есть пауза. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт, – сказал представитель Кремля. – Сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия».