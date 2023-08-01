Момент атаки беспилотника на здание Москва-Сити попал на видео

Камера видеонаблюдения сняла момент попадания беспилотника в здание «Москва-Сити».

Напомним, сегодня несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа, нарушено остекление.