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Момент атаки беспилотника на здание Москва-Сити попал на видео
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Камера видеонаблюдения сняла момент попадания беспилотника в здание «Москва-Сити».
Напомним, сегодня несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа, нарушено остекление.
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