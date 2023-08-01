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Мэр Москвы сообщил об атаке беспилотников, сбитых силами ПВО
Силы противовоздушной обороны России сбили несколько украинских беспилотников, пытающихся пролететь в столицу, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м»,— написал он в своем телеграм-канале.
Информации о пострадавших нет.
Экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в башни Москва-Сити попали беспилотники. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. В результате происшествия никто не пострадал.
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