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Руc Тат
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Происшествия 1 августа 2023 07:39

Мэр Москвы сообщил об атаке беспилотников, сбитых силами ПВО

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Силы противовоздушной обороны России сбили несколько украинских беспилотников, пытающихся пролететь в столицу, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м»,— написал он в своем телеграм-канале.

Информации о пострадавших нет.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в башни Москва-Сити попали беспилотники. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. В результате происшествия никто не пострадал.

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