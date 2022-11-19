Молодым физкультурникам в Татарстане увеличили стимулирующие выплаты

Власти Татарстана увеличили размер выплаты, которая полагается работникам – молодым специалистам физкультурных спортивных организаций, готовящих спортивный резерв республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Размер выплаты, которая раньше составляла 1 тыс. 111 рублей, увеличили до 2 тыс. 510 рублей, следует из документа. В силу постановление вступает с 1 января 2023 года. Это ежемесячная стимулирующая надбавка, которая выплачивается для государственной поддержки работников.

Напомним, что на этой неделе власти Татарстана также увеличили ежемесячную надбавку к зарплате молодых педагогов, и подняли возраст специалистов, которые имеют на нее право, с 30 до 35 лет.