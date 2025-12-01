«Молодые сдают тесты активнее, чем взрослые»: эксперты о ситуации с ВИЧ в Татарстане

Сколько жителей Татарстана заражены ВИЧ? Как много среди них детей? Как не стать жертвой вируса иммунодефицита? Где и как сдать тест? Об этом сегодня говорили на посвященной Всемирному дню борьбы со СПИД пресс-конференции в «Татар-информе».





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане более 15 тысяч человек живут с ВИЧ

Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день врачи и общественники активно распространяют информацию о ВИЧ-инфекции, чтобы поддержать тех, кто живет с этим недугом, и не допустить распространения заболевания.

К сегодняшнему моменту ВИЧ стал причиной смерти 44 миллиона человек на Земле. Сегодня на земном шаре живет 41 миллион инфицированных. Ежегодно статистика прирастает миллионом новых случаев.

«В Республике Татарстан ВИЧ зарегистрирован во всех муниципальных районах. За год в полтора раза выросла заболеваемость в Агрызском и Пестречинском районах. Новые случаи не зафиксированы в Актанышском, Апастовском, Сабинском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Муслюмовском районах», – рассказал специалист-эксперт отдела санитарной охраны территорий Управления Роспотребнадзора по РТ Булат Сафиуллин.

Булат Сафиуллин: «Среди причин заражения – недооценка собственного риска инфицирования» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всего на диспансерном учете с ВИЧ-инфекцией сегодня стоят 15 832 жителя республики. Среди этого числа преобладают работающие мужчины. В основном болеют люди в возрасте от 35 до 49 лет. Как правило, заражение происходит при незащищенном половом контакте, намного реже – при употреблении наркотиков.

«Среди причин заражения – недооценка собственного риска инфицирования. К примеру, алкоголь и наркотики раскрепощают сексуальное поведение, люди забывают об угрозе, будучи уверенными: от одного незащищенного контакта ничего не будет», – отметил представитель Роспотребнадзора.

Республиканский СПИД-центр ведет активную работу по тестированию населения на ВИЧ. В этом году свой статус узнали 32,5% жителей региона.

«В 2025 году в Татарстане зафиксировано 619 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 12,5% – тогда 706 человек заразились ВИЧ-инфекцией», – рассказал заместитель главного врача по медицинской части Республиканского СПИД-центра Айрат Бешимов.

Сегодня на учете с ВИЧ в Татарстане стоят 127 детей – все они получают терапию. В этом году ВИЧ-инфицированные матери родили 109 абсолютно здоровых детей, отметил инфекционист.

«Как им удалось родить здоровых детей? Эти женщины во время беременности принимали терапию. После родов ребенок получал противовирусные растворы. Поскольку ВИЧ передается через материнское молоко, инфицированные не кормят грудью», – объяснил Айрат Бешимов.

Айрат Бешимов: «В 2025 году в Татарстане зафиксировано 619 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 12,5%» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мифы о ВИЧ несут смертельную опасность

«Первое время после заражения ВИЧ не дает о себе знать симптомами, пациент не подозревает о том, что инфицирован. Лучшая мера профилактики – ежегодно сдавать тест. Это можно сделать во всех медучреждениях республики и в СПИД-центре Татарстана. Направление можно получить у участкового терапевта или инфекциониста. Обследоваться на ВИЧ можно и во время прохождения диспансеризации. Результаты всех тестов строго конфиденциальны и разглашению не подлежат», – заверил Булат Сафиуллин.

Говоря о теме ВИЧ, нельзя не упомянуть период серонегативного окна – время между заражением и возможностью этот факт выяснить. Антитела у человека не обнаруживаются, но он уже заражен и может заражать. Этот коварный период составляет около трех месяцев. Поэтому после подозрительного контакта, если он все же случился, нужно пройти повторное обследование через три и шесть месяцев после этой ситуации.

«Помимо защищенного полового акта и отказа от употребления наркотиков существуют и другие меры профилактики. Используйте только личные средства гигиены: бритву, маникюрные ножницы. Избегайте подозрительных салонов красоты, татуажа, кабинетов маникюра и пирсинга. Обратите внимание на качество обработки инструментов. Ведите здоровый образ жизни. Снизить риск заразиться помогут культ семьи и нормы морали», – призвал Булат Сафиуллин.

Эксперты напомнили о путях передачи ВИЧ и способах избежать заражения Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тема ВИЧ окутана рядом мифов. Большинство из них связано с путем заражения. Спикеры напомнили, что вирус иммунодефицита человека не передается при:

рукопожатии;

кашле и чихании;

использовании общих столовых приборов;

совместном пользовании туалетами и душевой;

укусах комаров и других насекомых.

В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Айрат Бешимов подчеркнул, что мифы о ВИЧ несут смертельную опасность.

«Основной миф, с которым мы сегодня сталкиваемся – "ВИЧ-инфекции не существует". Вы не поверите, но такие люди есть. Мы называем их ВИЧ-диссидентами. У них есть группы в социальных сетях, где собираются сторонники этой лжи. Туда попадали наши пациенты, которые не верили в существование вируса, даже после того, как его обнаружили», – рассказал врач.

Печальная правда в том, что ВИЧ-диссиденты покидают наш мир из-за своих убеждений. К сожалению, вирусу не важно, верите вы в него или нет. При полном отсутствии лечения за 5-10 лет он разрушает иммунитет и делает человека незащищенным перед лицом различных болезней и смерти.

Лилия Гуренкова: «Мы работаем с теми, кто наиболее подвержен инфицированию: с осужденными, секс-работниками, наркозависимыми и членами их семей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казань вернутся тест-мобили

Неоценимый вклад в борьбу с ВИЧ вносят и медицинские учреждения, и автономные некоммерческие организации. Программный директор АНО «Центр гигиенического обучения населения» Лилия Гуренкова рассказала о том, как ее коллеги поддерживают тех, кто уже болен и оберегают здоровых.

«Нашей команде более 20 лет. Наша деятельность – не просто работа, а миссия, которую не выполнить в одиночку. Мы работаем в семи городах РТ. Все услуги в консультационных кабинетах оказываются анонимно и бесплатно для всех желающих», – сказала спикер.

Консультанты – люди, которые не понаслышке знают об инфекции. Они столкнулись с ВИЧ, начали лечение и теперь живут полноценной активной жизнью.

«В этом году стартовал проект АНО ’’Центр гигиенического обучения населения’ – ’’Точка контакта’’. Его цели – приверженность диспансеризации и лечению, а также обмен опытом с другими регионами. В основном, мы работаем с теми, кто наиболее подвержен инфицированию: с осужденными, секс-работниками, наркозависимыми и членами их семей. Мы оказываем психологическую, социальную и медицинскую помощь», – объяснила Лилия Гуренкова.

Тест-мобили, в которых можно узнать свой ВИЧ-статус, будут стоять либо у часов на улице Баумана, либо в Парке Горького возле стадиона «Трудовые резервы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также в ближайшее время в Казани возобновят работу тест-мобили, в которых можно узнать свой ВИЧ-статус. В определенные дни и часы они будут стоять либо у часов на улице Баумана, либо в Парке Горького возле стадиона «Трудовые резервы». По словам Лилии Гуренковой, сегодня тест-мобили в основном посещают молодые люди.

«Молодежь активно сдает тесты и знает все о профилактике ВИЧ-инфекции. В этом плане молодые люди, порой, служат примером для старшего поколения», – отметила Лилия Гуренкова.

К слову, сегодня тест-мобиль стоял возле здания «Татмедиа». Корреспондент «Татар-информа» на личном опыте узнал, как сдается тест. Технология максимально проста: врач берет кровь из пальца, и уже через десять минут вы узнаете результат.

Технология максимально проста: врач берет кровь из пальца, и уже через десять минут вы узнаете результат Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Отечественные ученые работают над изобретением вакцины от ВИЧ

Сегодня в РТ проводятся масштабные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ и СПИД.

Проходят обучающие лекции Роспотребнадзора в трудовых коллективах.

Работает горячая линия Роспотребнадзора по вопросом профилактики ВИЧ-инфекции. Вся информация указана на официальном сайте Управления ведомства по РТ.

Татарстанцы могут сдать экспресс-тест в Республиканском СПИД-центре в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

«Как мы говорили выше, число новых случаев снижается. За этим стоит масштабная комплексная работа по выявлению и лечению. Мы призываем каждого сдавать тест на ВИЧ раз в год. Если результат положителен, врач назначит лечение, которое сделает зараженного безопасным», – сказал Айрат Бешимов.

Современная терапия от ВИЧ – это не огромная гора лекарств. Айрат Бешимов рассказал корреспонденту агентства, что сегодня пациентам достаточно пить одну таблетку в день.

«Ведутся перспективные разработки новых форм лечения. В этом году за рубежом зарегистрировали препарат, который вводится в виде укола. Его хватает на полгода. И сейчас мы за ним наблюдаем, у него достаточно высокие показатели профилактики. Если он будет действительно успешен, он появится в России», – рассказал медик.

Отечественные ученые сегодня работают над изобретением вакцины от ВИЧ. Это непростой и кропотливый труд, ведь сложный вирус видоизменяется.

«Наработки есть. Я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки получим какой-то результат», – подытожил Айрат Бешимов.