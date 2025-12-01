news_header_top
Общество 1 декабря 2025 10:18

В этом году 619 татарстанцев заразились ВИЧ

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане зафиксировано 619 новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного врача по медицинской части Республиканского СПИД-центра Айрат Бешимов.

«Показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 12,5% – тогда 706 человек заразились ВИЧ-инфекцией», – отметил он.

Всего на диспансерном учете с ВИЧ-инфекцией сегодня стоят 15 832 жителя республики. Среди этого числа преобладают мужчины, добавил спикер.

