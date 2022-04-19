Молодые люди из Татарстана смогут получить до 300 тыс. рублей на свои проекты

В Татарстане стартовал конкурс грантов для физических лиц, на котором молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет смогут получить до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Он продлится до 19 мая, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Если у вас есть идея и желание воплотить ее в жизнь, поддержка обязательно найдется. Так, на федеральный конкурс грантов Росмолодежи для физических лиц от Татарстана было подано наибольшее количество заявок. Поэтому наш республиканский конкурс грантов — очень востребованная мера поддержки для молодых людей. Уверен, в этом году будет много новых инициатив, связанных с социальной, творческой и профессиональной самореализацией», — заметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Конкурс будет проводиться по 14 номинациям: «Творческие инициативы молодежи», «Инициативы молодежи по поддержке ЗОЖ», «Инициативы молодежи по поддержке туризма», «Патриотическое воспитание», «Добровольческие (волонтерские) инициативы молодежи», «Молодежные медиа», «Научные инициативы молодежи» и «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде». А также «Укрепление семейных ценностей», «Карьера и профессиональная самореализация», «Межкультурные коммуникации и межнациональное взаимодействие», «Инициативы, направленные на поддержку молодежи с инвалидностью и ОВЗ», «Развитие механизмов оказания психологической помощи молодежи» и «Социальное предпринимательство».

Первый такой грантовый конкурс Минмолодежи РТ прошел в 2020 году. Грантовую поддержку получили 70 проектов из 33 районов Республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Тимур Сулейманов назвал Татарстан одним из лидеров по представленности в грантовых конкурсах для молодежи на федеральном уровне.