Тимур Сулейманов: Грантовые конкурсы — востребованная форма поддержки идей молодежи

Татарстан — один из лидеров по представленности в грантовых конкурсах для молодежи на федеральном уровне. К тому же сегодня стартовал аналогичный конкурс от Минмолодежи РТ, где молодые люди могут получить до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Об этом во время прямого эфира рассказал министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

«Я убежден, что на конкурсе будет высокая активность. Недавно завершился молодежный конкурс грантов для вузов. Там Татарстан занял второе место по количеству выигранных средств, уступив только Москве. Также недавно завершился конкурс для физлиц, организованный Росмолодежью. Там Татарстан среди лидеров с более чем 900 проектами. Это востребованная форма поддержки молодежных инициатив», — убежден министр.

Он напомнил, что первый такой конкурс Минмолодежи Татарстана проводило еще в 2020 году. Тогда поддержку получили 70 проектов разной направленности из 33 районов республики.