Молодожены из Дрожжановского района РТ получили 100 тысяч рублей на свадьбу

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

В Дрожжановском районе накануне вручен первый «Грант Молодоженам». Сертификат на 100 тысяч рублей получила пара из села Старые Какерли – Ильсия и Айрат Самерхановы. Торжественная церемония прошла прямо во время регистрации их брака.

Инициатива реализуется Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Проект был запущен 8 июля, в День семьи, любви и верности, и призван поддерживать молодые семьи, укреплять институт брака и подчеркивать значимость семейных ценностей для региона.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Руководитель исполкома района Рустам Мухаметзянов, вручая сертификат, поздравил новобрачных и отметил важность выбранной даты.

«Сегодня знаменательный день не только для вас, но и для всей республики – мы празднуем День Государственного флага Татарстана. То, что ваша роспись выпала на эту дату, – добрый знак. Ваша семья начинается под сенью государственного символа, олицетворяющего преемственность поколений и верность традициям. Этот грант – подарок и инвестиция в ваше счастливое будущее», – сказал он.

Начальник отдела ЗАГС Дрожжановского района Альбина Шарафутдинова подчеркнула системный характер поддержки семьи в Татарстане.

«В Татарстане создаются все условия для укрепления семьи, и этот грант – одно из ярких тому подтверждений. Важно, что молодые сами могут выбрать, на что направить средства – на организацию торжества, свадебное путешествие или другие цели, важные для создания домашнего очага», – отметила она.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Ильсия и Айрат Самерхановы признались, что получение гранта стало для них приятным и неожиданным подарком.

«Мы невероятно рады, что стали первыми обладателями этого гранта в нашем районе! Эта финансовая помощь – прекрасный старт для нашей семьи. Спасибо за такую возможность и за столь трогательное вручение в наш особенный день», – поделились молодожены.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Чтобы получить «Грант Молодоженам», можно подать заявку через портал «Госуслуги РТ 2.0». К заявке необходимо приложить видеовизитку, где пара рассказывает о себе, своих планах и целях. Рассмотрение занимает около одного месяца.

Размер гранта – 100 тыс. рублей, и использовать его можно на организацию свадьбы в любом стиле, включая торжество, путешествие или другие семейные планы.