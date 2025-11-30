Гранты на проведение тематической свадьбы получили 22 пары в Татарстане

Итоги четвертого этапа конкурса «Гранты молодоженам» подвели в Татарстане – награды получили 22 пары, ставшие победителями социального проекта, направленного на поддержку молодых семей и популяризацию традиционных семейных ценностей. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минмолодежи РТ.

Конкурс проводится с 8 июля – Дня семьи, любви и верности, – при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Каждая пара-победитель получает грант в размере 100 тысяч рублей, который можно использовать для организации свадебного торжества в тематическом формате.

