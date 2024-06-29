«Молодость — время планов и надежд»: Хуснуллин поздравил с Днем молодежи

Стройкомплекс России создает для молодых граждан университетские кампусы, культурные кластеры с ведущими творческими вузами, благоустраивает общественные пространства. Об этом написал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале, поздравляя россиян с Днем молодежи.

«Молодость – время планов и надежд. Перед вами открыты все двери, у вас все впереди <...> Желаю исполнения всех желаний и успехов во всех начинаниях!» – сказал вице-премьер.

Он поблагодарил всех тех, кто выбирает строительную отрасль своей профессией, а также тех, кто трудится в стройотрядах, волонтеров, которые каждый год помогают на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Сегодня по всей стране отмечается День молодежи. В мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому данная дата празднуется в последнюю субботу июня. На совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить меры безопасности при праздновании Дня молодежи в Казани и районах республики.