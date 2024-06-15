Молодогвардейцы устроили праздничный концерт для медиков из казанского военного госпиталя

Молодогвардейцы Татарстана организовали серию мероприятий в честь Дня медицинского работника. 16 июня они провели праздничный концерт для персонала Казанского военного госпиталя, где проходят реабилитацию военнослужащие, в том числе прибывающие из зоны СВО.

На концерт были приглашены 50 врачей и медсестер, остальные в это время дежурили на служебных постах. Перед медиками выступили студенты вузов Казани, исполнив военно-патриотические, народные татарские песни, а также композиции, посвященные самим виновникам торжества.

Фото: © Молодогвардейцы Татарстана

С теплыми словами благодарности к собравшимся обратилась депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Она поблагодарила медиков за самоотверженный труд по спасению жизней военнослужащих и пожелала, чтобы концерт принес им радость накануне профессионального праздника.

Ярким событием для сотрудников госпиталя стало выступление народной артистки Татарстана Резеды Шарафиевой. Коллективы молодогвардейцев также выступили с вокальными и музыкальными номерами.

Фото: © Молодогвардейцы Татарстана

«Очень приятно, когда медиков чествует именно молодежь - наше будущее! Концерт получился патриотичным и красивым», – поделился врач-стоматолог Наиль Нутфуллин.

А накануне, во Всемирный день донора, активисты «Молодой Гвардии» присоединились к акции по сдаче крови, пожертвовав Республиканскому центру крови 2700 мл донорских компонентов.

Напомним, Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. руб., которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Данные меры распространяются на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием. В нем учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое.

В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс.руб.