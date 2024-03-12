Молодогвардейцы Татарстана раздали 100 порций горячего обеда жителям Лисичанска

«Молодая Гвардия» Республики Татарстан продолжает оказывать гуманитарную помощь населению Лисичанска. Они раздали более 100 порций горячего обеда жителям города.

«Мы на постоянной еженедельной основе организовываем раздачу горячего обеда для местных жителей города Лисичанск», – рассказал активист Татарстанского регионального отделения Азиз Сунатуллоев.

Сунатуллоев в ноябре 2023 года стал руководителем волонтерского центра в подшефном для Татарстана Лисичанске. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лисичанске молодогвардейцы из РТ поздравили девушек с Международным женским днем.

Татарстан регулярно проводит сбор и отправку гуманитарных грузов в Лисичанск. Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил руководителей предприятий, принявших участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Лисичанска и Рубежного.

Курирует восстановительные работы в Лисичанске вице-премьер правительства РТ Евгений Варакин.

Фото: «Молодая Гвардия» Республики Татарстан