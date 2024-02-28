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Минниханов в соцсетях поблагодарил предприятия за сбор помощи Лисичанску и Рубежному
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил руководителей предприятий, принявших участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Лисичанска и Рубежного.
Напомним, что сегодня первый за год груз весом 88 тонн был отправлен в рамках акции «Добрая Казань». В него вошли продукты, одежда, стройматериалы, медикаменты, то есть все, в чем нуждаются жители, оказавшиеся в тяжелой ситуации.
«Казанлыларга ярдәмчел булулары өчен рәхмәт. Кабул итү пунктлары эшли башлаганнан ук Казаннан 1388 тонна гуманитар ярдәм җибәрдек», — написал он в своем телеграм-канале (Спасибо казанцам за поддержку. С начала работы пунктов приема мы отправили из Казани 1388 тонн гуманитарной помощи).
В пресс-службе Раиса ранее уточнили, что в сборе и отправке груза в том числе участвовали «Унистрой», Агава (Мегастрой), «Казэнерго», «Генподряд», «Риэлтконсалтинг», а также предприятия жилищно-коммунального комплекса столицы Татарстана.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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