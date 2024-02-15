Молодогвардейцы РТ выстроились во фразы «Россия — наша страна» и «Путин — наш лидер»

Активисты Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» провели акцию в поддержку Президента РФ Владимира Путина.

Мероприятие объединило 150 молодогвардейцев изо всех районов республики. Они выстроились во фразы «Россия — наша страна» и «Путин — наш лидер».

Активисты держали в руках карточки белого, синего и красного цветов, что напрямую отсылало к российскому триколору. Съемки велись в том числе сверху, с беспилотника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне, в День святого Валентина, в Татарстане состоялся автопробег «Мы любим Путина».

Видео: пресс-служба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России».