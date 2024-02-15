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Молодогвардейцы РТ выстроились во фразы «Россия — наша страна» и «Путин — наш лидер»
Активисты Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» провели акцию в поддержку Президента РФ Владимира Путина.
Мероприятие объединило 150 молодогвардейцев изо всех районов республики. Они выстроились во фразы «Россия — наша страна» и «Путин — наш лидер».
Активисты держали в руках карточки белого, синего и красного цветов, что напрямую отсылало к российскому триколору. Съемки велись в том числе сверху, с беспилотника.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне, в День святого Валентина, в Татарстане состоялся автопробег «Мы любим Путина».
Видео: пресс-служба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России».
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