Молодогвардцейцы Татарстана оказывают волонтерскую помощь жителям Лисичанска и Мариуполя

В Лисичанске и Мариуполе сейчас находятся пять активистов «Молодой Гвардии Единой России» из Татарстана. Ребята вызвались работать волонтерами в приграничных зонах Луганской и Донецкой народных республик.

В Лисичанске добровольцы раздали 300 наборов гуманитарной помощи и горячие обеды жителям города. В гуманитарные наборы вошли продукты питания и бытовая химия, а в один из дней волонтеры приготовили 150 порций горячей еды и накормили лисичан обедом.

Фото: tatarstan.er.ru

Отметим, что активист «Молодой Гвардии» Татарстана Азиз Суннатуллоев стал руководителем волонтерского центра в подшефном Лисичанске в ноябре 2023 года. Он с добровольцами ежедневно раздает гуманитарную помощь, оказывают адресную помощь ветеранам, проводит мероприятия для детей и организовывает горячее питание для жителей города.

Здесь же в Лисичанске работают еще два активиста МГЕР из Татарстана. Это студенты Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Данил Баранов и Денис Колодяжный. Они представляют Казанское отделение «Молодой Гвардии».

Данил Баранов в Лисичанск приехал во второй раз. Впервые он побывал здесь в ноябре в составе волонтерской миссии. В январе вернулся в ЛНР уже со своим другом-однокурсником Денисом Колодяжным.

Фото: tatarstan.er.ru

В Мариуполь уехали два активиста Буинского отделения «Молодой Гвардии» Татарстана – это руководитель местного отделения Снежанна Вергасова и член общественной организации Раиль Назметдинов. Молодогвардейцы занимаются разными общественными делами, начиная от уборки территорий, помощи нуждающимся жителям города, организацией досуговых мероприятий для детей и взрослых. В частности, ребята успели уже провести концерт к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, принять участие в плетении маскировочных сетей, обустроить пункт обогрева для мариупольцев.

«Для нас важно, чтобы в такой трудной обстановке для нашей страны никто не оставался без внимания и заботы. Для бойцов мы плетем маскировочные сети, для детей организуем акции, а жителям Мариуполя оказываем всяческую помощь: убираем дворы, подвергающиеся разрушениям, от обломков, стекла, моем окна нуждающимся горожанам, обустраиваем пункт обогрева и многое другое», – рассказала Снежанна Вергасова.

Фото: tatarstan.er.ru

Четверо молодогвардейцев вернутся скоро в Татарстан – их работа в приграничных зонах длится две недели. Перед отправкой все добровольцы проходят обучение в «Молодой Гвардии». Следующие волонтеры от татарстанского МГЕР уедут 5 февраля.

Волонтерский центр «Молодой Гвардии Республики Татарстан» продолжает набирать добровольцев для помощи населению на территории Донбасса. Волонтерами МГЕР могут стать татарстанцы от 18 до 40 лет. В задачу добровольцев входят разгрузка-загрузка гуманитарной помощи, работа в пунктах временного размещения, помощь в госпиталях, проведение мероприятий для детей и другое. Питание, проживание и транспорт обеспечивается за счет организации. Время пребывания – две недели. Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить анкету.