Молодогвардеец из Татарстана возглавил гуманитарный центр Лисичанска

Член «Молодой Гвардии Единой России» Татарстана Азизбек Суннатоллоев стал руководителем гуманитарного центра Лисичанска. В подшефный Татарстану город молодогвардейцы отправились на прошлой неделе в качестве добровольцев.

В новые регионы России из Татарстана каждые две недели отправляются волонтеры для помощи жителям и врачам. Отмечается, что с начала спецоперации более 3 тысяч жителей республики прошли через волонтерскую и гуманитарную миссии «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» в новых регионах. А на днях в Лисичанск отправился 49-й отряд. В его составе – 50 волонтеров.

В их числе и татарстанские молодогвардейцы. Это Азизбек Суннатоллоев, Алмаз Галяутдинов и Данил Баранов. Ребята уже приступили к работе в гуманитарном центре. Они развозят гумпомощь жителям города, организуют мероприятия для местных детей. Так волонтеры работают в течение двух недель, далее их сменяет новая группа добровольцев.

Из последней тройки молодогвардейцев в Казань вернутся лишь двое. Азизбек Суннатоллоев возглавил гуманитарный центр Лисичанска. Ему предстоит координировать работу центра в течение длительного времени.