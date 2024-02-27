Молодого жителя Татарстана арестовали по обвинению в убийстве матери

Суд в Пестречинском районе на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве женщины, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, трагедия произошла в минувшее воскресенье. 27-летний молодой человек нанес несколько ножевых ударов 57-летней матери. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась.

Позднее мужчину задержали. Как стало известно агентству, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Подозреваемого заключили под стражу до 25 апреля 2024 года.