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Молодого жителя Татарстана арестовали по обвинению в убийстве матери
Суд в Пестречинском районе на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве женщины, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, трагедия произошла в минувшее воскресенье. 27-летний молодой человек нанес несколько ножевых ударов 57-летней матери. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась.
Позднее мужчину задержали. Как стало известно агентству, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Подозреваемого заключили под стражу до 25 апреля 2024 года.
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