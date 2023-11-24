Молодежный парламент предложил создать в Татарстане социальные ЖК для молодых семей

Создать социальные жилые комплексы, где смогут жить молодые семьи с детьми, пока копят на собственное жилье, предложила председатель Молодежного парламента Татарстана Нина Шимина. С такой инициативой она выступила на круглом столе в Минмолодежи РТ, который прошел в преддверии Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Круглый стол был посвящен проблемам молодых семей и их решению, здесь выступили ведущие эксперты из разных сфер.

«Идеальным, но, к сожалению, пока утопичным решением, стало бы строительство специальных государственных жилых комплексов для семей, имеющих детей. Формат: “Муравейник” с большим количеством однокомнатных квартир государственного социального жилья. В нем имеют право жить молодые семьи, зарегистрировавшие брак и имеющие минимум одного ребенка, на протяжении трех лет, пока копят на собственное жилье. Квартиры должны быть сразу со всем необходимым, и цена за аренду такого жилья не должна превышать 10 — 15 тыс. рублей. За три года этой семье необходимо решить свой жилищный вопрос, уступив место в квартире следующим молодоженам. Уверена, это стало бы прекрасным подспорьем», – заявила она.

Шимина выступила еще с рядом инициатив по поддержке молодых семей. В частности, она предложила упростить процедуру подачи документов для регистрации брака и смены фамилии для жены, а также ввести курсы финансовой грамотности для школьников, чтобы они в будущем могли оптимально вести семейный бюджет.

Эксперт Елена Тихонова предложила размещать больше информации о популяризации семьи в общественных местах – в ЗАГСах, МФЦ, поликлиниках, школах, на билбордах на улицах и в СМИ. «Эту позицию нужно доносить на языке молодежи через блогеров и инфлюенсеров через соцсети. Мы видим баннеры о патриотизме, уважении к старшим, почему бы не сделать то же самое про то, как здорово иметь семью и детей. Без романтизма, но через смыслы. Чтобы дети мечтали иметь стабильную семью и быть родителями», – заявила она.

2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.