Молодежка ОНФ в РТ: Фонд помощи семьям участников СВО нужен для адресной поддержки

Новый социальный фонд по поддержке семей участников специальной военной операции (СВО), создать который предложил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, подтверждает значимость каждого человека. Такая структура позволит более точечно оказывать всю необходимую помощь, заявил «Татар-информу» руководитель «Молодежи ОНФ» в Татарстане Дамир Нургалиев.

«Много внимания Владимир Путин в своем послании уделил оказанию адресной помощи со стороны государства для семей участников СВО. Новый социальный фонд еще раз показывает рост именно адресной поддержки. Здесь можно вспомнить времена пандемии, когда начали работу штабы «МЫВМСЕСТЕ». Именно они и по сей день занимаются доставкой гуманитарных грузов как в зону СВО для бойцов, так и помогают их семьям», – заявил Нураглиев.

Отдельно он выделил слова Президента России о детских письмах, которые доставляются бойцам в зону СВО и анонсировал, что 27 февраля «Молодежка ОНФ» в Татарстане вместе с несколькими школами отправят большое количество писем от детей на фронт.

Напомним, в своем послании Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации, который будет оказывать комплексную и адресную поддержку, координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации. За каждой семьей погибшего и за каждым ветераном он поручил закрепить социального работника.