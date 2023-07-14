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Молодежь Татарстана высоко оценила статус профессий ученых и инженеров
Жители Татарстана высоко оценивают престиж профессий инженеров и ученых. Об этом стало известно в ходе форума будущих технологий, который проходил в Москве 13 и 14 июля в рамках Десятилетия науки и технологий.
По данным ВЦИОМ, в Татарстане среди молодежи популярны профессии, приносящие вклад в достижение прогресса и развитие будущего страны.
Сегодня подготовкой таких специалистов занимается, в том числе, Иннополис – один из трех наукоградов России наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово.
ВЦИОМ совместно с фондом Росконгресс провел исследование о том, как россияне 18–55 лет представляют себе ученого и инженера, и представил его результаты на сессии «Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях». В числе прочего отмечается, что образ ученого у жителей страны более персонифицированный, с ним чаще ассоциируются конкретные персоналии: Альберт Эйнштейн (10%), Дмитрий Менделеев (8%), Михаил Ломоносов (4%), Константин Циолковский (2%).
В то же время инженер воспринимается более абстрактно, конкретные фамилии практически не назывались (1% указали Сергея Королева).
Различаются внешние облики ученых и инженеров, хотя оба – мужчины, ученый-женщина и инженер-женщина не звучат в ответах, говорится в результатах исследования. Инженер предстает как человек молодой (4%) или средних лет (2%), а вот ученый имеет больше вариаций — он может быть и молодым, и в возрасте (по 3%), и средних лет (6%), и лет 50-60 (1%).
Кроме того, большинство опрошенных воспринимают обе профессии как престижные, однако инженер получает более высокие оценки — 65% против 51%.
Напомним, форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходил в московском Центре международной торговли. К его участникам обращался Президент Владимир Путин. Он, в числе прочего, назвал «принципиальной задачей» перевод экономики России на новую модель управления, основанную на больших данных.
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