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Молодежь Татарстана вышла на борьбу со снегом и помощь застрявшим на трассах водителям
Татарстанская молодежь в разных районах и городах республики вышла на помощь в уборке снега. Ребята чистят дворы пожилых людей, семей участников СВО, инвалидов, снабжают всем необходимым водителей, застрявших на трассах. Несколькими историями поделилось Минмолодежи Татарстана.
Так, в Набережных Челнах молодые люди помогли убрать снег в приюте для животных «Азира». К расчистке территорий присоединились активисты «Молодежного крыла Народного фронта» на базе центра «Орион» и водители фур.
«Мы припарковались возле фур у дороги. Водитель одной из них спросил, куда мы идем. Мы вкратце рассказали. Он, в свою очередь, по рации передал другим водителям, и вот нас стало больше. Такие ситуации объединяют всех», — уверен активист Геннадий.
В Елабуге молодежь вместе с другими службами оказывает помощь водителям, которые оказались в снежном плену на трассе М7. Для них организованы пункты обогрева и полевая кухня.
В Мензелинском районе волонтеры центра «Ялкын» помогли матери участника спецоперации с очисткой двора и территории у дома.
Помощь жителям с ОВЗ, семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и нуждающимся объединила представителей «Молодой гвардии», Молодежного парламента Казани, активистов «Форпоста» и студотряды в разных районах Татарстана.
«Такие моменты еще раз доказывают, что в любой сложной ситуации мы вместе. Никто не остается в стороне. Жители выходят чистят дворы, выезжают на помощь по заявке к нуждающимся. Со всеми проблемами, в том числе стихийными происшествиями, проще и лучше справляться, когда мы так объединяемся», — уверены волонтеры и активисты.
Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».
Фото: Минмолодежи Татарстана
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