Молодежь Татарстана направила около 50 предложений по поддержке на фоне санкций

По итогам опроса 20 тыс. молодых людей, который проводил антикризисный штаб при Минмолодежи Татарстана, были сформированы порядка 50 различных предложений по поддержке молодежи в разных сферах. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил глава ведомства Тимур Сулейманов.

«В списке есть предложения разной направленности: для молодых семей, просто для молодежи, для подростковой аудитории, сельской молодежи и так далее. Мы их рассматриваем на республиканском антикризисном штабе, есть часть, которая требует решения на федеральном уровне, их мы направляем в Росмолодежь и Госдуму РФ, а есть те, которые мы можем реализовать сами», – сказал собеседник.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Минмолодежи создало антикризисный штаб для поддержки молодых татарстанцев. Одной из первых задач стал рассказ о федеральных мерах поддержки молодых людей из РТ.