Минмолодежи создало антикризисный штаб для поддержки молодых татарстанцев

В Минмолодежи Татарстана создан антикризисный штаб, который направлен на то, чтобы предусмотреть необходимые меры поддержки для республиканской молодежи, вызванные ситуацией в России и мире. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал глава ведомства Тимур Сулейманов.

«На базе Минмолодежи РТ был сформирован антикризисный штаб. Происходящее сегодня влияет на все сферы жизни. Молодежь наиболее чутко и быстро реагирует на эти изменения. Мы должны понимать последствия как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе. Штаб для каждой категории молодежи разработает меры поддержки. Некоторые связаны с релокацией ресурсов министерства», – отметил собеседник.

По его словам, меры будут разрабатываться по итогам опроса 20 тыс. молодых людей Татарстана. Уже сейчас принято предложение по усилению работы детского телефона доверия, на который число звонков за последние полтора месяца увеличилось почти в полтора раза, и создание общемолодежного телефона доверия.