Молодежь попросила Минниханова поддержать создание новогоднего мюзикла на татарском

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с активистами татарского молодежного движения поддержал идею создания нового новогоднего мюзикла на татарском языке. Предложение озвучила певица Саида Мухаметзянова. Встреча проходит в мультимедийном комплексе истории татарского театра «Шарык клубы».

По словам Мухаметзяновой, новый молодежный мюзикл «Әйдә барыйк, кызлар карыйк!» мог бы стать таким же популярным предновогодним произведением, как и советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром».

«По сюжету, в город приезжает деревенская молодежь, студенты, рабочие, они стараются адаптироваться к городской жизни, найти свое место, создавать семьи. Им нелегко привыкнуть к городским нравам, однако оптимизм и родные ценности побеждают. Мюзикл продвигает идеи любви, верности, семьи, это очень актуально в наше время», — рассказала певица.

Либретто к мюзиклу написал поэт и драматург Разиль Валиев, а музыку — композитор Луиза Батыр-Булгари. Певица попросила Президента РТ оказать материальную помощь в реализации проекта.

Рустам Минниханов в целом поддержал идею, однако напомнил, что сейчас более остро стоит вопрос отъезда молодежи из села. «Надо бы показать сюжет, как из города едут в деревню, из села в город перебраться нетрудно, а вот из города в деревню — сложнее. Может быть, надо показать оба варианта, сделать комбинацию. Интересная тема, готовьте», — ответил Президент.

На встрече также прозвучали предложения создать продюсерский центр, включить татарские буквы в разные шрифты, поставить новую оперу и другие.

Во встрече с татарской молодежью участвуют руководитель аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.