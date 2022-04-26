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Ру Тат
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Культура
26 апреля 2022  11:54

Минниханов посетил новый интерактивный комплекс истории татарского театра «Шарык клубы»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый интерактивный комплекс истории татарского театра «Шарык клубы» («Восточный клуб»). Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Комплекс находится в историческом помещении сообщества татарской интеллигенции начала 20-го века «Шарык клубы». Здесь в 1911-м обрела свою стационарную сцену первая профессиональная татарская труппа «Сайяр». 

Директор театра Камала Ильфир Якупов рассказал, что идея создания подобного музея возникла больше 30 лет назад. В течение этого времени он переформатировался в мультимедийный комплекс, куда вошли новейшие инновационные разработки в области проектирования и организации выставочно-экспозиционных пространств.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов осмотрел инсталляции, воссоздающие фрагменты спектаклей, и посетил залы, посвященные людям и событиям, которые сыграли знаковую роль в формировании национального театрального искусства. 

Он также предложил включить «Шарык клубы» в туристические маршруты и экскурсионные программы.

#Рустам Минниханов
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