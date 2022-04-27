Молодежь из Татарстана завоевала четыре медали на XXI Дельфийских играх

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Представители Татарстана завоевали четыре медали на XXI Дельфийских играх: две золотые и две бронзовые, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Мы гордимся нашей талантливой молодежью. Традиционно наши участники представили республику на достойном уровне. Для самореализации молодежи в Татарстане создаются разные возможности. Так называемой кузницей кадров для творчески одаренной молодежи является «Созвездие-Йолдызлык». Студенческая молодежь активно участвует в таких республиканских и всероссийских проектах, как «Студенческая весна», «Студент года», выступает на сценах международного уровня. «Дельфийские игры» – еще одна востребованная федеральная площадка, где молодежь может показать себя, обменяться опытом, завести новых друзей», - отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В номинации «Флейта» обладателем золотой медали стала 24-летняя Ирина Кислицына, студентка Казанской государственной консерватории им.Н.Г. Жиганова. Она является лауреатом разных международных музыкальных конкурсов.

17-летний Инсаф Ганибаев из Казани, обладатель Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык-2021», тоже выиграл золотую медаль, одержав победу в вокальном направлении.

Студентка 2-го курса Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева, обладатель национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», мировой премии Art-Premium People Awards, победитель международных фестивалей и конкурсов Милана Павлова завоевала бронзу в номинации «Эстрадное пение». Также обладателем бронзовой медали стал Дмитрий Соколов, студент Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, в номинации «Балалайка». Он является победителем международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.

XXI молодежные Дельфийские игры России проходят в Красноярске с 22 по 27 апреля. Участники соревнуются в 34 конкурсных номинациях: «Скрипка», «Дизайн одежды», «Эстрадное пение», «Тележурналистика», «Народный танец» и других. Молодежь от 10 до 25 лет боролась за 106 комплектов наград. Игры-2022 приурочены к Году культурного наследия народов России. В этом году на Дельфийские игры приехало рекордное количество участников – более 2700 человек из 73 субъектов Российской Федерации. Татарстан представили 33 человека в 11 номинациях.

Дельфийские игры – это крупный молодежный творческий проект, направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи в области искусства. Игры проходят в формате конкурсов, выставок и презентаций в различных областях народного, классического и современного искусства.