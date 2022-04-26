Казанец взял золото на Дельфийских играх

Определены первые победители XXI Молодежных Дельфийских игр России. Обладателем золотой медали в вокальном направлении состязания стал Инсаф Ганибаев из Казани.

«Для меня было огромной честью представлять культуру Татарстана на столь значимом проекте. Когда мне вручили золото, я был рад не столько за себя, сколько за то, что смог достойно представить свою республику на всероссийской арене», — рассказал Ганибаев.

На первом туре проекта Ганибаев исполнил песни «Иске кара урман», «Китмэ, сандугач» и «Жэйге урман», на втором — «Эрбет» и «Тормыш жыры». По словам молодого дарования Татарстана, ему хотелось представить на российской площадке лучшие образцы татарской народной культуры.

«Мне хотелось показать наш язык, наше народное достояние и то, что в Татарстане очень любят и ценят музыку», — подчеркнул Ганибаев.

Интересно, что еще в прошлом году Инсаф Ганибаев стал обладателем Гран-при фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

Молодежные Дельфийские игры России проводятся для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития культурного потенциала регрионов.