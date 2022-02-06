Молодежь Челнов очистила от снега девять общественных пространств

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Студенты и школьники Набережных Челнов вносят свой вклад в очистку общественных пространств города. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ученики школы №35, а также студенты медицинского, политехнического колледжей, технологического техникума и Набережночелнинского филиала КИУ очистили от снега площадь Азатлык, парк «Гренада», бульвар Энтузиастов и бульвар 60-летия Октября.

На борьбу со снежными заносами в Автозаводском районе вышли ученики школ №15 и 28, а также студенты технического колледжа имени В. Д. Поташова. Вооружившись лопатами, ребята очистили от снега общественные пространства района — парк Победы, бульвар Шишкинский и бульвар Юных Ленинцев.

Студенты Камского строительного колледжа имени Е.Н. Батенчука провели очистку от снега детской площадки в парке «Сидоровка». Территорию ДК «Энергетик» убрали студенты ТИСБИ.

Ранее школьники и студенты Челнов очистили от снега бульвары Боровецкий и Кереселидзе, о чем сообщало ИА «Татар-информ».