«Молодая гвардия» поздравила семьи, прожившие в браке более 50 лет

В национальном комплексе «Туган авылым» в Казани прошла встреча семейных пар, проживших в браке более 50 лет, «Молодой Гвардии» и представителей фракции «Единой России».

«В нынешнее время, когда мы видим пропаганду со стороны западных стран, День семьи, любви и верности обретает особый смысл и значение. В этот день мы хотим поздравить пары, которые находятся в браке более 50 лет, и узнать, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни», — рассказал «Татар-информу» руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Из полученных сюжетов активисты соберут видеонаставления, которые покажут молодым семьям 8 июля перед Центром семьи «Казан».

«Разные тенденции бывают в мире. Разные моменты бывают в жизни. Я помню, в детстве на дне рождения было по сорок человек, в тесноте да не в обиде. Меня научили общаться с родными и близкими, сейчас такое представить сложно. Такие праздники, как День семьи, любви и верности, связывают поколения», — рассказал депутат Государственного Совета РТ Динар Бариев.

На встрече присутствовали семьи Батиновых, Биктимировых и Сафроновых. Представители «Молодой Гвардии» вручили им букеты, чайные наборы и пледы.

«Главное уходить, не закрывая дверь. Потому дверь назад может уже не открыться», — учит Александр Сафронов, проживший с супругой Натальей уже 55 лет.

Также в комплексе состоялись две церемонии бракосочетания, о чем сообщал «Татар-информ».

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи в России