Две пары заключили брак на семейном празднике в «Туган авылым»

На семейном празднике в казанском национальном комплексе «Туган авылым» прошла церемония заключения двух браков. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков от имени министерства вручил молодоженам книги сказок.

«В этих изданиях представлены добрые сказки на русском и татарском языке, чтобы вы учили их уже сейчас, а через месяцев 9-10 начали рассказывать», — пошутил он.

По словам начальника Управления ЗАГС Казани Елены Студеникиной, Айрат Насибуллин и Лейля Валеева, Станислав Пугачев и Эльдара Умарова были выбраны случайно. Так, например, регистрация брака Айрата и Лейлы должна была проходить в Кировском районе. Когда им была предложена возможность провести церемонию публично в национальном комплексе, они согласились.

Вместе с главой Минмолодежи РТ пары также поздравила депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова. От комплекса молодым семьям вручили трехдневные путевки в санаторий.

Бракосочетание прошло в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, который традиционно отмечают в России 8 июля. Как ранее отмечал «Татар-информ», в преддверии праздника во всей стране проходят «Большие семейные выходные».

Инициаатива ставит целью объединить семьи общими активностями, чтобы интересно и весело провести время вместе, укрепить семейные связи и традиции. Проект организован в рамках Года семьи и соответствует целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.