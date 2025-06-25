Молочный комплекс за 790 млн рублей хотят построить в Рыбной Слободе

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Молочный комплекс за 790 млн рублей хотят построить в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Об этом сообщил глава муниципалитета Радик Ислямов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«В текущем году компания «Умная ферма» планирует приступить к созданию молочного комплекса на 1024 головы», – отметил Ислямов.

Переговоры об этом молочном комплексе с инвестором начались в феврале, а уже в первом квартале 2026 года комплекс могут запустить, по словам главы района.

Презентация предоставлена пресс-службой АИР РТ

Глава Агентства инвестразвития Татарстана Талия Минуллина похвалила Радика Ислямова за столь оперативную работу.

«Не буду называть пофамильно глав районов, но есть такие, кто по два года переводит земельный участок. Ну куда это годится? Ну так же невозможно, никакой инвестор не дождется. Вот конкретный пример: Радик Рамисович организовал работу в районе, и буквально за полгода привели участок в соответствие, внесли изменения в генплан», – привела Ислямова в пример руководитель АИР.

Ранее стало известно, что Рыбно-Слободский молочный комбинат могут запустить также в следующем году. Инвестиции в него составят около 1,5 млрд рублей.

Строительство сельскохозяйственных предприятий соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».