Рыбно-Слободский молочный комбинат за 1,5 млрд рублей откроется в 2026 году

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Рыбно-Слободский молочный комбинат за 1,5 млрд рублей планируется запустить в 2026 году. Об этом сообщил глава Рыбно-Слободского района Татарстана Радик Ислямов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«В 2026 году планируем запустить крупное по нашим меркам предприятие. Рыбно-Слободский молочный комбинат с мощностью переработки 300 тонн молока в сутки», – анонсировал глава.

Сейчас идет активная фаза строительства, приемка заказанного оборудования и подбор подрядчиков по монтажу и настройке оборудования.

Ключевыми поставщиками сырья станут преимущественно производители молока из Татарстана. Из него будут делать твердые и полутвердые сыры, плавленый сыр, сливочное масло, дополнил представитель комбината – предприниматель Ленар Сафин.

«В части реализации мы нацелены на развитие как оптовых, так и сетевых продаж по всей России. А также планируем наладить экспортные поставки в страны СНГ, такие как Казахстан, Узбекистан и Армения», – поделился планами Сафин.

Объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей, из которых уже вложено более 920 млн рублей. На предприятии планируется создать более 200 рабочих мест.

Строительство сельскохозяйственных предприятий соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».