«Молимся за них»: нижнекамские волонтеры сплели 200 масксетей для бойцов

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры села Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана сплели и отправили на передовую около 200 маскировочных сетей. Они стали делать их одними из самых первых в районе. На мастер-классы к ним приезжали жители соседних деревень.

Активистки плетут маскировочные сети и молятся за военных, которые сейчас на передовой. «Только победу, только победу. Пускай держатся. И мы молимся за них, чтобы всё было хорошо. Дай Бог, чтобы всё у них было хорошо», — сказала волонтер Наталья Ткаленко.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Центр гуманитарной помощи, расположенный в Доме культуры села Большое Афанасово, работает практически с самого начала СВО. За это время на фронт было отправлено более 200 сетей. Также здесь ведется сбор и другой помощи. Например, в рамках акции «Бабушкин погребок» сельчане приносят свои соленья для солдат.

«Ни на один день работа ни приостанавливалась. Мы организовали коллектив пенсионеров. Хотим помочь бойцам. Их ждут. Спасают эти сети жизни наших бойцов», — заявила волонтер Прасковья Шадрина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Центр работает ежедневно. Сюда приглашают все желающих, кто может помочь с плетением сетей. Также здесь будут рады принять материал для плетения.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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