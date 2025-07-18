«Молебен о мире»: в Камско-Устьинском районе провели древний обряд на святой поляне

Фото: предоставлено Светланой Загидуллиной

Сегодня в деревне Сатлыганово Камско-Устьинского района вновь собрались сельчане – на благословенной поляне, возле старинного кладбища, прошел обряд, корнями уходящий в глубокую древность. Если раньше сюда приходили, чтобы молить Всевышнего о дожде для полей, то в этом году молитвы были иными – за мир и спокойствие на земле.

Место встречи для сельчан – не случайное. По преданию, когда-то здесь жили древние булгары. Кладбище неподалёку считается священным: здесь покоятся праведные люди. А рядом с ним – поляна, где испокон веков молятся и устраивают аш – поминальный обед.

«Женщины раньше молились у самого кладбища, а затем приходили сюда, на поляну. Здесь собирались всей деревней, готовили аш в память об ушедших», – вспоминает уроженка села Флюра Галеева. Ее мама, 93-летняя Уммия апа, до сих пор принимает участие в обряде и делится воспоминаниями своего детства.

Обычай сохраняется благодаря усилиям местных жителей. Об этом рассказала одна из хранительниц традиции – Мунира Хамитова. Участие в мероприятии приняли глава Уразлинского сельского поселения Мунир Хамидуллин и хазрат Ягут Галимов, который провел молитву.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной.