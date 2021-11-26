Молдова погасила долг перед «Газпромом» в 74 млн долларов

Молдова выплатила российской компании «Газпром» долг в 74 млн долларов за газ, поставленный этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба «Молдовагаза», сообщает РИА Новости.

«АО „Молдовагаз“ перечислило ПАО „Газпром“ оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года», — сказано в сообщении компании.

Правительство Молдавской Республики 26 ноября разрешило перевести 1,33 млрд леев (75 млн долларов) от предприятия Energocom компании «Молдовагаз» в обмен на погашение долга госпредприятия «Термоэлектрика».

После этого полученными средствами была выплачена задолженность «Газпрому».

Ранее российская газовая компания уведомила власти постсоветской страны, что при неуплате долга 24 ноября прекратит поставки топлива. Позже Молдова попросила об отсрочке до 26 ноября, на что «Газпром» согласился.