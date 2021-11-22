Компания «Газпром» заявила о возможном прекращении поставок газа в Молдавию

«Газпром» может прекратить поставку газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.

В октябре стороны продлили контракт на поставку газа на пять лет. Тогда министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ в ноябре составит 450 долларов за тыс. кубометров и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

По словам Куприянова, «Газпром» подписал контракт практически на условиях молдавской стороны, но с важным пунктом, по которому республика должна была в срок осуществлять 100% текущих платежей за газ.

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня „Газпром“ в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — рассказал Куприянов.

В компании «Молдовагаз» сообщили, что уведомление о возможном прекращении поставок газа было получено и что они работают над решением проблемы.