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Экономика
22 ноября 2021  21:47

Компания «Газпром» заявила о возможном прекращении поставок газа в Молдавию

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«Газпром» может прекратить поставку газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова. 

В октябре стороны продлили контракт на поставку газа на пять лет. Тогда министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ в ноябре составит 450 долларов за тыс. кубометров и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. 

По словам Куприянова, «Газпром» подписал контракт практически на условиях молдавской стороны, но с важным пунктом, по которому республика должна была в срок осуществлять 100% текущих платежей за газ. 

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня „Газпром“ в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — рассказал Куприянов. 

В компании «Молдовагаз» сообщили, что уведомление о возможном прекращении поставок газа было получено и что они работают над решением проблемы.

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