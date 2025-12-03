«Молчание»: Гуляндам туташ / ханым и вечно молодой Сайдашев ее мечты

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Продолжая концепцию «Года личностей», Татарский ТЮЗ имени Кариева представил спектакль «Молчание». Постановка посвящена 125-летию со дня рождения великого татарского композитора Салиха Сайдашева.

В основу спектакля «Молчание» Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева легла повесть Амирхана Еники «Воспоминания барышни Гуляндам» (при публикации в журнале «Казан утлары» в 1975 году жанр произведения был указан как «маленький роман»). То есть мы смотрим на великого композитора глазами Гуляндам.

Семь лет назад спектакль «Воспоминания барышни Гуляндам» был поставлен в театре Тинчурина к его 85-летию. Это был один из последних спектаклей, поставленных здесь тогдашним главным режиссером Тинчуринского театра Рашидом Загидуллиным. Юную Гуляндам сыграла Резеда Салахова, взрослую – Альфия Хасанова. В роли Салиха Сайдашева выступил Зульфат Закиров.

Главная героиня произведения – барышня Гуляндам. Известно, что у нее был прототип – Фатима-Зухра.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По сюжету повести, Ахметзян-бай приглашает давать уроки музыки своей дочери талантливого молодого композитора Салиха Сайдашева. Салих не только обучает девушку, но и вводит ее в культурный мир татарской молодежи – приглашает в театр, в Восточный клуб. Салих и Гуляндам влюбляются друг в друга. Когда родители собираются выдать ее замуж, молодые люди начинают говорить о побеге. Но Гуляндам не удается сбежать, девушке не хватает храбрости, она подчиняется своей судьбе.

«Это произведение написано на основе небольшого мемуара одной жительницы Казани. К сожалению, мне самому не довелось ее увидеть: когда я искал, ее уже не было в этом мире (она умерла в 1963 году). При встрече с дочерью Ляля-ханум та рассказала мне, что ее мать часто вспоминала Салиха Сайдашева, любила играть на пианино его произведения, а перед смертью хотела услышать музыку Сайдашева. Конечно, при написании этого произведения я счел необходимым изменить имя героиня», – писал Амирхан Еники в финале повести в 1975 году.

Спустя 50 лет Кариевский театр выпустил спектакль «Молчание», взяв за основу это произведение.

Постановку осуществила приглашенный режиссер Виктория Печерникова. Авторы инсценировки – сама Виктория Печерникова и Айдар Ахмадиев (заведующий музеем Сайдашева – прим. Т-и). Композитор – Миляуша Хайруллина. Художник – Ксения Кочубей. Художник-постановщик – Антон Поморев. Режиссер по пластике – Елена Музеева. Хореограф – Марат Казиханов.

Спектакль посвящен 125-летию со дня рождения великого татарского композитора Салиха Сайдашева, но рассказывает не о композиторе, а о той, кого он когда-то любил. То есть женщина по имени Фатима-Зухра когда-то вспоминала, что ее учил юноша по имени Салих, и писала о нежных чувствах между двумя молодыми людьми.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С историей любви Сайдашева можно сопоставить историю любви Тукая. Мы знаем о любви Габдуллы Тукая по воспоминаниям Зайтуны – именно чувство к ней породило все произведения, в которых он затрагивает тему любви.

Да, встреча с Фатимой-Зухрой – это всего лишь несколько ярких моментов из биографии Сайдашева, но если в этих моментах есть потенциал для создания произведения – почему бы и нет?! В общем, из девичьего дневника родилось произведение, посвященное (хотя и не совсем) Сайдашеву.

На самом деле это произведение о судьбе барышни Гуляндам, выборе, перед которым она оказалась, и секретах, раскрытых через дневник, обнаруженный после ее смерти.

Прошу прощения за кулинарное сравнение: спектакль сделан как многослойная татарская губадия – разные ингредиенты смешаны не как в винегрете, а слоями, как в губадии.

Действие спектакля в 1918-1919, 1949, 1954, 1963, 1980 годах в Казани и Средней Азии. Если в 1918-1919 годах мы видим Казань и сюжет, написанный Амирханом Еники, то встреча Гуляндам и Салиха Сайдашева в Средней Азии через 30 лет, в 1949 году, – фантазия самих авторов спектакля, хотя в те годы Салих Сайдашев действительно был в Средней Азии.

Салих Сайдашев присутствует в постановке только как человек, который дал толчок дальнейшей жизни Гуляндам туташ. По словам литературоведа, доцента КФУ Гульфии Гайнуллиной, изучающей творчество Амирхана Еники, «знакомство Гуляндам с Файзи Биккининым, Мансуром Музафаровым, Султаном Габяши, Каримом Тинчуриным – это шаг в сторону благородной, красивой действительности, в которую ее пригласил Салих». Благодаря Салиху Сайдашеву девушка стала выдающейся исполнительницей и просветительницей, в трудные годы игра на пианино позволяла ей прокормить детей.

Я не собираюсь сейчас излагать сюжет, сплетенный Викторией Печерниковой и Айдаром Ахмадиевым, – пусть здесь не будет спойлеров. Авторы инсценировки связывают происходящее с эпохой репрессий. Почему героиня не могла простить мать Роберта/Салиха и в чем «вина» Сайдашева в этом инциденте? Почему дневник раскрыл всё после смерти Гуляндам? И почему спектакль называется «Молчание»?

В спектакле Гуляндам играют три актрисы: влюбленная в молодого Салиха Гуляндам (Гуляндам Амирхана Еники) – Гулюса Гибадуллина, увидевшая Салиха во второй раз и оказавшаяся перед выбором Гуляндам (Гуляндам Айдара Ахмадиева), – заслуженная артистка Татарстана Альбина Гайзуллина, пожилая Гуляндам – заслуженная артистка Татарстана Фируза Зиннатуллина.

А вот Салих Сайдашев только один – его роль исполнил Инсаф Халяутдинов. Хотя у Инсафа много ролей в театре Кариева, это, пожалуй, его первая большая, серьезная роль. Да, Сайдашев не стареет – он всё еще в белом костюме и шляпе. Сайдашев не может постареть, потому что он образ, воссозданный через воспоминания в дневниках. Мы видим его только через слова Гуляндам, которая вела дневник, и глазами ее внучки Азизы, которая читала этот дневник.

Примечательно, что в тинчуринской постановке «Воспоминаний барышни Гуляндам» Сайдашева сыграл заслуженный артист Татарстана Зульфат Закиров, а здесь в этой роли выступил его ученик. Созданные ими образы великого композитора в чем-то похожи между собой.

А в роли Азизы, разыскивающей дневник, – новая молодая актриса театра Гульшат Далматова. Гульшат, окончив Казанское театральное училище, несколько лет проработала в Нижнекамском ТЮЗе и в этом году (под новой фамилией) вернулась в Казань – в Татарский ТЮЗ. Она жена кинорежиссера Александра Далматова, и «Молчание» – ее дебют в театре Кариева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все артисты, кроме Салиха Сайдашева, трех Гуляндам, сына Гуляндам Роберта (заслуженный артист Татарстана Ильнар Низамиев) и внучки Азизы (Гульшат Далматова), исполняют несколько ролей. Казалось бы, это создает некоторую путаницу, но, следя за тем, как на протяжении всего спектакля сплетается загадочный сюжет, стараешься не отвлекаться и быстро всё понимаешь. Так, заслуженная артистка Татарстана Гульназ Вафина играет и маму Гуляндам, а поющую Ашраф Синяеву. Рамиль Вафин – и Шамиль Усманов, и опасный, внимательный и красивый неизвестный. Увидев заслуженную артистку Татарстана Алсу Шакирову, которая сначала играла Сахибжамал Гиззатуллину-Волжскую, в роли Шукроны Маликовны, с удовольствием смеешься.

Примечательно, что декорации спектакля очень красивы. По мере развития действия они меняются, оживают. Только фортепиано – неизменный элемент декораций.

Композитор Миляуша Хайруллина, бережно отнесясь к теме, музыкально оформила произведение о великом композиторе. Спасибо хореографу Марату Казиханову и режиссеру по пластике Елене Музеевой за хореографию молодой Гуляндам и Сайдашева (не знаю, кому больше спасибо – но движения у них были замечательные).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Творческая команда старалась не допустить «ляпов» в произведении, соединяющем разные эпохи и личности. Конечно, то, что дневник, записанный арабицей, может прочитать внучка героини в 1980-х годах, – это фантазия авторов. Хотя реальный дневник написан «по-старому», авторы продолжают произведение Амирхана Еники в своих фантазиях, и можно предположить, что в дневнике Гуляндам пишет именно на кириллице – «письмо в будущее» своему сыну.

«Молчание» – роскошный спектакль театра Кариева о благородных личностях.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рузиля Мухаметова