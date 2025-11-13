«Молчание»: ТЮЗ имени Кариева представил премьеру к 125-летию Салиха Сайдашева

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарском театре юного зрителя имени Г. Кариева прошел пресс-показ спектакля «Тынлык» («Молчание»). Третья премьера из «сезона личностей» театра приурочена к 125-летию выдающегося композитора Салиха Сайдашева.

Постановку представили первым зрителям директор Татарского ТЮЗа Ильнур Гайниев и режиссер «Молчания» – «новый друг» театра Виктория Печерникова. Хореограф спектакля – Марат Казиханов, режиссер по пластике — Елена Музеева. Композитор – Миляуша Хайруллина. Художник – Ксения Кочубей, художник-постановщик – Антон Поморев. Ассистент режиссера – Эльдар Гатауллин.

«Мы писали пьесу под эту труппу. Каждая роль написана специально для каждого артиста», – отметила режиссер.

В основе пьесы, написанной Викторией Печерниковой и заведующим музеем Сайдашева Айдаром Ахмадиевым, – повесть Амирхана Еники «Воспоминания Гуляндам» о любви композитора Сайдашева и его ученицы. Создатели вдохновлялись не только произведением Еники, но и архивными документами, дневниковыми записями и письмами современников Сайдашева.

«В 1949 году в Ташкенте знаменитая пианистка возвращается домой под утро, запирает любимый инструмент на ключ и навсегда запрещает родным притрагиваться к нему. Много лет спустя, попав в тот дом, юная Азиза случайно находит дневник с воспоминаниями своей бабушки Гуляндам», – описывает завязку сюжета пресс-служба театра.

История, складывающаяся как детектив, вновь и вновь возвращается к сцене последней встречи Салиха Сайдшаева и Гуляндам. Сын пианистки Роберт (Ильнар Низамиев и Рауф Шакиров) застал эту встречу и воспринял ее как измену матери. Это воспоминание он пронес через всю свою жизнь, а вместе с ним и ненависть к Сайдашеву. Спустя долгие годы вместе со своей дочерью Азизой (Гульшат Далматова) Роберт попробует вновь вернуться в тот вечер через мемуары Гуляндам, чтобы найти в своем сердце во всех смыслах «ключ» к прощению композитора и матери.

На пути к этому прощению действие мечется между 1980, 1963, 1954, 1949 и 1918 годами. Роль Гуляндам в разном возрасте исполняют три актрисы: Гулюса Гибадуллина, Альбина Гайзуллина и Фирюза Зиннаитуллина. Интересно, что роль Сайдашева исполняет только один актер – Инсаф Халяутдинов.

Трансформацию переживает не только Роберт. Визуально деконструкция памяти показана через декорации квартиры в Ташкенте, которые, исчезая, оставляют только самое важное – пианино, которое Гуляндам когда-то заперла на ключ. Это пианино становится еще одной константой в круговороте истории вместе с «вечно молодым» Сайдашевым и синим платьем Гуляндам (с которым рифмуется джинсовый костюм ее внучки).

Еще до премьеры было известно, что зритель увидит на сцене Шамиля Усманова, Султана Габяши, Ашраф Синяеву, Мансура Музаффарова, Фатхи Бурнашева, Сахибжамал Гизатуллину-Волжскую и Карима Тинчурина. Судьбоносная для Гуляндам встреча с «миром искусства» состоится тогда, когда реальность вокруг нее начнет буквально распадаться.

Премьера спектакля состоится уже завтра, 14 ноября. Текущий сезона в театре Кариева объявлен «Годом личностей». Уже состоялись премьеры спектакля по произведению Туфана Миннуллина («Мы – парни из деревни») и постановки о жизни и творчестве Роберта Миннуллина (спектакль «Мелодия жизни»). На 2026 год намечены премьеры к совместному 140-летию Габдуллы Кариева и Габдуллы Тукая, а также к 85-летию основателя Кариевского театра Фарида Хабибуллина.