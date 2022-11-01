«Мокрый снег и гололедица»: профессор КФУ рассказал о погоде в ноябре в Казани

Сейчас столица Татарстана находится под влиянием обширного циклона, который пришел с Северной Атлантики и занял всю Европейскую часть России. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«На этой неделе дневные температуры будут слабоположительными, а ночные – слабоотрицательными, близкими к нулю. На дорогах местами возможна гололедица. Из-за циклонической активности всю неделю ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура в ближайшую декаду будет на один градус выше климатической нормы», – проинформировал он.

Переведенцев отметил, что характер погоды будет неустойчивым. Согласно данным метеостанции «Казань Университет», в норме среднемесячная температура в ноябре в нашем городе составляет -2,7 градуса, а осадки – 53 мм.

Подробнее о погоде в ноябре и в предстоящую зиму читайте в материале «Татар-информа».