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Спорт
25 февраля 2022  21:22
Дамир Садриев

МОК призвал спортивные федерации отменить или перенести турниры в России и Белоруссии

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Международный олимпийский комитет призвал все спортивные федерации отменить или перенести запланированные турниры с территории России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполком МОК призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси. Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и уделить абсолютное внимание безопасности спортсменов», – говорится в сообщении международного олимпийского комитета.

Кроме того, МОК выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества на Украине и полностью солидарен с ними.

Напомним, ранее стало также известно, что УЕФА официально перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

#олимпиада #мок
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