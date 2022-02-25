МОК призвал спортивные федерации отменить или перенести турниры в России и Белоруссии

Международный олимпийский комитет призвал все спортивные федерации отменить или перенести запланированные турниры с территории России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполком МОК призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси. Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и уделить абсолютное внимание безопасности спортсменов», – говорится в сообщении международного олимпийского комитета.

Кроме того, МОК выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества на Украине и полностью солидарен с ними.

Напомним, ранее стало также известно, что УЕФА официально перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.