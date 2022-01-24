«Мой шрам не от врага»: Деспотович намекнул на лицемерие «Рубина»
Нападающий «Рубина» опубликовал неоднозначный пост на своей странице в Instagram на тему своего ухода из казанского клуба.
«Каждый мой шрам — не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня», — написал Деспотович в «сториз».
Лучший форвард «Рубина» прошлого сезона был неожиданно переведен в молодежный состав казанского клуба. Ранее сообщалось, что причиной расставания футболиста с клубом стало нежелание руководства «Рубина» платить неустойку Деспотовичу. Игроку посоветовали искать себе новую команду.
Джордже Деспотович перешел в «Рубин» в 2020 году. За это время он сыграл 36 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами.