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Спорт
24 января 2022  19:21
Артур Халилуллов

«Мой шрам не от врага»: Деспотович намекнул на лицемерие «Рубина»

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Нападающий «Рубина» опубликовал неоднозначный пост на своей странице в Instagram на тему своего ухода из казанского клуба.

«Каждый мой шрам — не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня», — написал Деспотович в «сториз».

Лучший форвард «Рубина» прошлого сезона был неожиданно переведен в молодежный состав казанского клуба. Ранее сообщалось, что причиной расставания футболиста с клубом стало нежелание руководства «Рубина» платить неустойку Деспотовичу. Игроку посоветовали искать себе новую команду.

Джордже Деспотович перешел в «Рубин» в 2020 году. За это время он сыграл 36 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами.

#Джордже деспотович #Рубин
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