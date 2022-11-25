«Мой приказ – оставаться дома»: Путин выступил против отправки младших детей на СВО

На сегодняшней встрече с матерями участников военной спецоперации Президент РФ Владимир Путин минимум дважды затрагивал вопрос об отправке в зону проведения военной спецоперации младших детей его собеседниц. Глава государства высказался против этого шага.

Жительница Чечни Жарадат Агуева – одна из матерей, принимавших участие в беседе, рассказала Президенту о том, что один из ее сыновей пропал без вести во время второй чеченской кампании, а еще двое сейчас находятся в зоне спецоперации.

«Я сказала тем двоим: третьего оставьте пока, третий нам нужен тут, дома», – сказала она, добавив, что если надо будет, то третий сын тоже поедет в зону СВО.

«Жарадат Хожаевна, Вы третьему сыну скажите, что приказ Верховного Главнокомандующего – оставаться дома. Пусть он контролирует ситуацию в семье. <…> Я и [главе Чеченской республик] Рамзану [Кадырову] скажу сейчас, чтобы третий был дома, контролировал ситуацию», – ответил Президент.

Напомним, сегодня Путин встретился с матерями участников военной спецоперации. Он пояснил, что с помощью личной беседы «хочет получить оценки и информацию из первых уст, выслушать идеи и предложения».